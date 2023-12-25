الفنانة مروة إبراهيم: ملتقى الأزهر للكاريكاتير رسالة للعالم أنه لا يوجد صراع بين الدين والفنون

أعربت رسامة الكاريكاتير مروة إبراهيم، الفائزة بالمركز الثالث فى مسابقة ملتقى الازهر الثانى للكاريكاتير، عن سعادتها بالفوز، ملفتة إلي أن مشاركتها بالمسابقة تعد فخرا لها.

وقالت رسامة الكاريكاتير فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن تبنى الأزهر لمسابقة عن الكاريكاتير واهتمامه بالفنون والرسم عموما، هو رسالة انه لا يوجد صراع بين الدين والفنون، بل عكس ذلك ان الفنون تهذب النفس البشرية.

وأضافت ان اهتمام الأزهر بالفنون ابلغ رد على الغرب فى انتقاده للإسلام، ورسمة للرسوم المسيئة.

واشارت الى ان اختيار الأزهر لموضوعات المسابقة، شديد الذكاء، فالعام الماضي كان الأزهر قد اختار" التسامح" كموضوع للمسابقة، ملفتًة ان الدين الإسلامي دين تسامح، وليس دين عنف، اما هذا العام وقع الاختيار عن "المرأة"، واوضح مدى تكريم الإسلام للمرأة، وان لدينا نماذج كثيرة مشرفة.

وعن مشاركتها أوضحت أن لوحتها الفائزة هذا العام، جمعت فيها بين ثلاث شخصيات من المذكورين فى المسابقة، فجمعت بريشتها بين مي زيادة، و هدي شعراوي، و سميرة موسي، على شكل ورود منبعثة من فازة علي شكل رمز الأنثى، فحاولت أبرز إنجازاتهم من خلال بعض المبالغة في ملامحهم.

وكان قد كرم الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ضمن الاحتفالية التي نظمها الأزهر لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير لعام 2023، والتي أقيمت ضمن ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورترية، جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.