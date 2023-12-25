السوبر المصري.. فيوتشر يصل ملعب محمد بن زايد لخوض لقاء بيراميدز

وصل فريق فيوتشر منذ قليل إلي ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، لخوض لقاء بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في ابوظبي.

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد