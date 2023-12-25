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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. فيوتشر يصل ملعب محمد بن زايد لخوض لقاء بيراميدز

من وصول لاعبي فيوتشر
من وصول لاعبي فيوتشر قبل قليل
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وصل فريق فيوتشر منذ قليل إلي ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، لخوض لقاء بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في ابوظبي.

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

فيوتشر السوبر المصري بيراميدز أيمن مصطفى