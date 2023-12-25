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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

الأهلى سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري الامارات