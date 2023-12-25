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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولا بد من حل مشكلاتها

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي
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أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قطاع الثروة السمكية له أهمية كبرى واكتسب أهميته نظرا لأزمات الدواجن والثروة الحيوانية، ولا ينكر أحد الجهود التي قامت بها الدولة وبذلت مصر جهدا كبير لتكون الأولى أفريقياً.

وتابع الهضيبي، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلتين عدم وجود مزارع نموذجية التطهير والتهويه نفوق الاسماك غير النموذجيه غلو الاعلاف التي تمثل 80% من التكلفه ولابد من حل هاتين المشكلتين.

وتسأل الهضيبي عن الزريعة التي كانت تلقي في الرياح في الصيف والشتاء ومصيرها .

من جانب آخر قدم الهضيبي التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة .
 

النائب ياسر الهضيبي الوفد الاستزراع السمكي