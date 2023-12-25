الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولا بد من حل مشكلاتها

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قطاع الثروة السمكية له أهمية كبرى واكتسب أهميته نظرا لأزمات الدواجن والثروة الحيوانية، ولا ينكر أحد الجهود التي قامت بها الدولة وبذلت مصر جهدا كبير لتكون الأولى أفريقياً.

وتابع الهضيبي، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلتين عدم وجود مزارع نموذجية التطهير والتهويه نفوق الاسماك غير النموذجيه غلو الاعلاف التي تمثل 80% من التكلفه ولابد من حل هاتين المشكلتين.

وتسأل الهضيبي عن الزريعة التي كانت تلقي في الرياح في الصيف والشتاء ومصيرها .

من جانب آخر قدم الهضيبي التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة .

