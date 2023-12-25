نائبة بالشيوخ: الثروة السمكية قضية أمن قومي

قالت نيفين جورج، عضو مجلس الشيوخ ، إن مانناقشه في مجلس الشيوخ يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي للبلاد، فليس من ناحية أن السمك هو بروتين مهم على المائدة المصرية، ولكن اليوم نجد أن الناس لانستطيع شراءه، وانعكس ذلك على مشكلات كالتقزم وقصر القامة بسبب سوء التغذية، فالبروتين يجب أن ننظر له كأمن قومي، وسوف نصبح من أقصر الشعوب لو ظل الأمر كما هو عليه.

وأضافت عضو الشيوخ، أن ضعف البنية لدى الشباب أمر ملحوظ، ونقص عنصر اليود يؤدي لزيادة حالات خمول الغدة الدرقية بشكل غير عادي، والأدوية التي تعوضها تعاني من نقص، وكل مانتحدث فيه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة على الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

فيما يأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

