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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جودة التعليم: تخفيض سنوات الدراسة بالكليات لا بد أن يقابله تطور بالمناهج

د.علاء عشماوي رئيس
د.علاء عشماوي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان والجودة
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كشف الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن أغلب المدارس التي يتم اعتمادها حكومية، بنسبة 90 ‎%‎.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال لقاء يعقد الآن لشرح استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، أنه بالنسبة للمدارس، كي يتم اعتماد كافة المدارس في مصر نحتاج لاعتماد ما يقرب من 4 آلاف مدرسة سنويا، لأنه متوقع زيادة عدد المدارس من 53 ألف مدرسة إلى 80 ألف في القريب.

وأشار إلى أن التوجه حاليا للدولة بشأن الجامعات، هو خفض عدد سنوات الكليات، بينما المشكلة في الدراسة هو المحتوى الذي يدرس وهو ما يفتقد الجدارات وأخلاقيات التخصص، والمناهج المتطورة.

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