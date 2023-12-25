ضبط عنصر إجرامي بشمال سيناء بصفقة حشيش رأس السنة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مكبس يدوى بمشتملاته - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

