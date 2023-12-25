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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير إسرائيلي: رحيل نتنياهو يعني إعلان دولة فلسطينية

نتنياهو
نتنياهو
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أكد مسؤول الاتصال الوزاري في الكنيست الإسرائيلي الوزير دودي مسالم، اليوم الاثنين إن رحيل حكومة بنيامين نتنياهو يعني إقامة دولة فلسطينية.

وهاجم أمسالم، الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والمطالب المتزايدة برحيلها، وقال: إذا سقطت الحكومة - سينهض اليسار وستكون هناك دولة فلسطينية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، سيجتمع حزب الليكود في الكنيست مع جميع أعضاء الكنيست وبمشاركة نتنياهو.

وكان اجتماع الحزب السابق قبل ثلاثة أسابيع بعد انتقادات كثيرة داخل الحزب بأن أعضاء الكنيست ليس لديهم الوقت لمناقشة قضايا اليوم والمشاركة في النقاش مع نتنياهو فيما يتعلق بقضايا القتال.

رحيل نتنياهو إعلان دولة فلسطينية