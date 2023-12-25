للمرة الثانية على التوالي انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023

رفع نجوم الوسط الفني شعار "عام الطلاق" حيث شهد نجوم الفن حالات انفصال عديدة منذ بداية عام 2023، ليصبح عام المفاجآت والصدمات لمحبي هؤلاء النجوم حيث كان بعضهم يظهر حالات الحب التي لا مثيل لها.

تعرض "البوابة نيوز" أبرز حالات الطلاق التي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عام 2023.

1- شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الانفصال عن المطرب حسام حبيب للمرة الثانية على التوالي بعد زواج استمر 5 سنوات، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام وإطار متحضر.

انفصل الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب في عام 2022، وكان هذا بطريقة غير لائقة حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام "زهقت من دور الأم"، وأثارت شيرين تساؤلات الجمهور حول أسباب الانفصال وتحديدًا بعدما ظهرت حليقة الرأس في إحدى حفلاتها الغنائية.

حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

2- يوسف الشريف وانجي علاء

تفاجأ الجمهور بعد إعلان الفنان يوسف الشريف إنفصاله عن زوجته السيناريست إنجي علاء بعد زواج استمر حوالي 14 عام، وحققا سويًا نجاحًا فنيًا كبيرًا من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية المؤثرة في تاريخهم الفني.

أبرز هذه الأعمال: "كوفيد 25، زي الورد، رقم مجهول، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية"، وفي انتظار عرض مسلسل "الراكون" في موسم رمضان 2024.

يوسف الشريف وإنجي علاء

3- نسرين طافش وشريف شرقاوي

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي للمرة الثانية على التوالي، بعد فترة انفصالهم بفترة قصيرة من عودتهم، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

وعلق زوجها السابق عن خبر الانفصال قائلًا: "عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيف "بلاستيك مزيف".. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالماس، قريبًا هتعرفوا مين".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

4- بشرى وسالم هيكل

قصة حب بدأت في سن الـ13، ولكن هذا الحب أسفر عن الانفصال بعدما أعلنت بشرى هذا الخبر، وعلقت قائلة: "الطلاق تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم ونحن مازلنا أصدقاء ولكن هذا أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، لأنه أمر لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته".

بشرى وسالم هيكل

5- هنا الزاهد وأحمد فهمي

انفصلا الثنائي هنا الزاهد و أحمد فهمي بعد فترة زواج استمرت 4 سنوات، جاء ذلك الخبر بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما وامتناعهما عن الإفصاح بأمورهما الشخصية.

قدم الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني والجماهيري، قدما في الموسم الرمضاني 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد عبدالرحمن وشهرته "توتا"، كما قدما سويًا المسلسل الإذاعي "عربي إنجليزي".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

وفي عام 2021، قدما مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسرحية "جوازة معفرتة" وكانت آخر الأعمال التي جمعت بينهم فيلم "مستر إكس" مع أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسني، ريم مصطفى، مي عمر، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.