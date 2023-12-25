حصاد 2023.. صلاح يزين قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج

شهد عام 2023، دخول الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، قائمة أكثر 10 هدافين فى تاريخ الدورى الإنجليزى.



وسجل صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول، أمام نظيره أرسنال، فى قمة الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده من الأهداف فى "البريميرليج" إلى 151 هدف.

وانفرد محمد صلاح بالمركز العاشر فى ترتيب الهدافين التاريخيين، بعدما رفع رصيده من الهداف إلى 151 هدف فى مشواره بالدوري الإنجليزي، متخطيًا مايكل أوين الذى سجل 150 هدفًا فى المسابقة الأقوى فى القارة العجوز.

وشارك محمد صلاح فى 249 مباراة بالبريميرليج بقميصى تشيلسى وليفربول، نجح خلالها فى تسجيل 151 هدفا بالإضافة إلى 71 تمريرة حاسمة.

ويتصدر آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد، قائمة أكثر أفضل هدافى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على مر العصور برصيد 260 هدف خلال مشاركته فى 441 مباراة بالدوري الإنجليزي، خلال مسيرته مع ناديى بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين كالتالى:

1- آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

2- هارى كين - المركز الثانى – 213 هدفا

3- واين رونى – المركز الثالث - 208 أهداف

4- أندى كول – المركز الرابع - 187 هدفا

5- سيرجيو أجويرو – المركز الخامس- 184 هدفا

6- فرانك لامبارد – المركز السادس - 177 هدفا

7- تيرى هنرى – المركز السابع - 175 هدفا

8- روبى فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

9- جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

10- محمد صلاح – المركز العاشر - 151 هدفا.