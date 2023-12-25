هل تواجه الهند إغلاقا جديدا بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا؟

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند خلال الأيام الأخيرة، تُثار تساؤلات عن إمكانية فرض إغلاق جديد في البلاد للحد من انتشار الفيروس، حيث إن الإصابات النشطة تجاوزت الـ4000 مع تسجيل 312 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

زيادة كبيرة في الإصابات

زيادة الإصابات شملت عدة ولايات منها كيرالا وكارناتاكا وماهاراشترا، وتجاوزت حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في الهند عتبة 4000 حالة، حيث سجلت البلاد مجموع 4054 حالة نشطة من COVID-19 حتى يوم الاثنين، مع تسجيل 312 إصابة نشطة في الـ24 ساعة الماضية.

ومن بين هذه الحالات الـ312، جاء أكبر عدد من الحالات من ولايات كيرالا وكارناتاكا وماهاراشترا.

وسجلت كيرالا 128 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، في حين أبلغت كارناتاكا عن إجمالي 73 إصابة نشطة بـ COVID-19 في الـ 24 ساعة الماضية، بينما أبلغت ولاية ماهاراشترا عن 50 إصابة نشطة في نفس الفترة الزمنية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

سرعة في تعافي الحالات

في الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 315 شخصًا من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى أكثر من 4.44 كرور.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التعافي الوطني بلغ 98.81 في المائة، في حين بلغ معدل الوفيات 1.18 في المائة.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن إجمالي عدد جرعات لقاح COVID-19 المُعطاة بلغ 220.67 جرعة في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الاثنين.

في يوم الأحد، أبلغت الهند عن ارتفاع يومي بلغ 656 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 ووفاة واحدة، في حين ارتفعت الحالات النشطة إلى 3742 من 3420 يوم السبت.

وكانت البلاد قد أبلغت يوم السبت عن 752 إصابة، وهو أعلى مستوى خلال سبعة أشهر منذ 21 مايو، وأربع حالات وفاة، بينما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 3420.

وفي سياق متصل، سجلت مدينة ثين في ولاية ماهاراشترا 5 حالات من المتغير الفرعي JN.1 لأوميكرون من بين 20 عينة تم اختبارها منذ 30 نوفمبر، ومن بين المصابين بالمتغير امرأة.

وتُسجل ثين 28 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة في الوقت الحالي، حيث يتلقى اثنان العلاج في المستشفيات بينما يتعافى الباقون في منازلهم، وفقًا لأحد المسؤولين.

الولايات الجنوبية أكثر اصابة

قال وزير الصحة في دلهي، سوراب بهارادواج، لوكالة الأنباء PTI إن حالات الإصابة بـCOVID-19 تتزايد في الولايات الجنوبية مثل كيرالا وكارناتاكا وتاميل نادو، "تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل أكبر في الولايات الجنوبية مثل كيرالا وكارناتاكا وتاميل نادو، ونستقبل فقط ثلاثة إلى أربع حالات يوميًا، وهو ما يمثل أقل من واحد في المائة، علاوة على ذلك، اتخذت حكومة الولاية جميع الترتيبات اللازمة"، أضاف.

هذا الوضع الصحي يُلزم السلطات الصحية باتخاذ إجراءات احترازية، وقد يتطلب الأمر إغلاقًا جديدًا للحفاظ على سلامة المواطنين. ومع ذلك، لم تُعلن الحكومة عن أي قرارات رسمية بشأن فرض إغلاق جديد.

السؤال المطروح هو ما إذا كانت الهند ستفرض إجراءات إغلاق جديدة أم ستعتمد على إجراءات أخرى. القرارات المستقبلية تتطلب تنسيقًا بين الحكومة والجهات الصحية والمواطنين للتغلب على التحديات الصحية.

والوضع يستدعي متابعة التطورات والتحسُّب للخطوات المستقبلية التي قد تتخذها الحكومة لضمان السيطرة على الفيروس وسلامة الجميع.