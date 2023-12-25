أوكرانيا: لا سفن روسية في بحر آزوف والبحر الأسود

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 01:28 م

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/، أن الجيش الروسي لم ينشر أية سفن حربية حتى الآن في البحر الأسود أو بحر آزوف.

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- "أنه اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليوم، لا توجد سفن معادية في البحر الأسود وبحر آزوف".. مضيفة:"أنه في الوقت نفسه، تمتلك روسيا أربع سفن في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملتي صواريخ كروز من طراز (كاليبر) مع ما يصل إلى 16 صاروخًا".

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إلى أن الجيش الروسي قصف الإقليم - الليلة الماضية - 176 مرة واستهدف 18 موقعًا فيه.

وقال مالاشكو، "إن 142 ضربة مدفعية روسية استهدفت أراضي بلدات أوريكيف وليفادني وبيلوهريا ونوفودانيليفكا ولوهيفسكي وبريوبرازينكا وهوليابول وبياتيخاتكي وكاميانسكي وبلدات وقرى أخرى على خط المواجهة في حين وردت ثلاثة تقارير عن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية".. لافتا إلى أنه لحسن الحظ لم يصب أي مدني من جراء هذه الهجمات.

من ناحيته، أكد القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك إيهور موروز، أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأوضح المسئول الأوكراني، أن العدد الإجمالي لخسائر روسيا في إقليم دونيتسك منذ بداية الحرب الشاملة، لا يشمل ماريوبول وفولنوفاخا.

بدوره، ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية نفذت - خلال اليوم الماضي - 71 هجوما، حيث أطلقت 288 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار من طراز ZU-23-2، بما في ذلك ستة صواريخ شاهد.

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية تابعة لمستوطنات المنطقة وأراضي مصنع في خيرسون؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.