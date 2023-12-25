ضبط عاطلين بالإسكندرية بحوزتهم صفقة حشيش بـ 2 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد #المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة "ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلَين) .. وبحوزتهما (130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

(عاطل) .. وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,200,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.