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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا ثيودوروس الثاني: السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة

البابا ثيودوروس الثاني
البابا ثيودوروس الثاني
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قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة، موضحا أن السلام عطية من المسيح فنشعر بالسلام عندما يكون المسيح فى قلوبنا.

وأضاف البابا ثيودوروس الثاني، خلال استقباله قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك، أن حضور قداسته يؤكد بالفعل أننا عائلة واحدة باسم المسيح، وقدم له درع إهداء محفور عليه إسم البابا تواضروس الثانى.

الجدير بالذكر ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، صلاة قداس عيد الميلاد، بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.

وشكر البابا ثيودوروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما هنأ بابا الروم الأرثوذكس خلال كلمته التي ألقاها بالقداس الإلهي، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، واصفا بأنه رجل من الله وأمين على وطنه، مصلين دائماً من أجله ومن أجل أمن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر .

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