"جودة التعليم": تلبية سوق العمل من أولويات عملنا في برامج الهيئة

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن جودة التعليم من أولوياتها مواكبة التطور فيما يلبي حاجة سوق العمل سواء ما يتم مع المدارس او الجامعات.

وأضاف رئيس الهيئة خلال لقاء يعقد الآن لشرح استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة أن التعلم المستمر يتم دمجه في اطار وطني للمؤهلات، وهو تصنيف للمراحل الدراسية، بما يعني سهولة انتقال الطالب والخريج، من مكان الى اخر عن طريق المؤهل الأخير الذي يحصل عليه، ويكون مسجل من خلال قاعدة البيانات، وحاليا يوجد بالدولة اهتمام ملحوظ بالتعليم التكنولوجي والفني.

وتابع؛ أن هناك تعليم موازي لمسار التعليم الاكاديمي، يسمح لاكتساب المهارات من خلال المسار الفني المهني وهي التخصصات البينية وهو توجه الدولة الآن.