بالمجان.. قافلة طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين في البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، قافلة سكانية بقرية أطلميس التابعة لقرية المسين، حيث تضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة أيضأ، تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها:

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ( 60 أطفال - 70 باطنة - 10 نساء - 20 تحاليل).

كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 20 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل توعية للمواطنين عن الحمي الثلاثية، وأهمية التحصينات والتطعيمات، بالإضافة الى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.