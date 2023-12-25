ضبط مستريح جديد استولى على 1.5 مليون جنيه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل عقب قيامه بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 1.400.000، بزعم توظيفها فـي مجال تجاره السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه لم يف بتعهداته معهم، بدائرة قسم شرطة طهطا.

البداية عندما تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، مفاده تضمن بلاغ المدعو "محسن.ا.ع.ع"، 57 عاما، صاحب مصنع خاص وعدد 2 آخرين، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من المدعو "أحمد.ش.م.ب"، 37 عاما، عامل، ومقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بالنصب عليهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.400.000" بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجاره السجائر والمواد الغذائية، مقابل حصولهم علي أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة، التي قررت التحفظ على المتهم رهن التحقيقات.