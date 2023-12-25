زعيم الأغلبية بالشيوخ يطالب بضرورة وجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية وأرقام واضحة ودقيقة

طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ زعيم الأغلبية، الحكومة بأهمية وجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية.

وأضاف أنه لا بد من وجود أرقام واضحة ودقيقة بشأن الثروة السمكية، مؤكدا أهمية معرفة المشكلات التي تواجه هذا الملف والعمل على حلها.

جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: عايزين نسمع أرقام محددة عن الثروة السمكية وليست إجمالية، معقبا:" مجلس الشيوخ يقدم موضوعات مهمة لمساعدة الحكومة على إنجاز المشروعات"