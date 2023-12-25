البابا تواضروس: ما ذنب الضحايا والجرحى في فلسطين؟

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ميلاد السيد المسيح يوم فرح تفرح له الكنيسة ويزداد الفرح بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس والتى تعكس المحبة التى نتبادلها معا.

وأضاف قداسة البابا خلال لقاؤه بطريرك الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكس فى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين فالمسيح قال لن تدخلوا الملكوت إذا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلذلك نسير على طريق الملكوت ووجود الأطفال تعبير على أن الله ما زال يحب العالم فيخلق كل يوم كثيرين فالمسيح جاء طفلا من أجل أن يقدم الخلاص فالأطفال رؤيته وخدمته مفرحة كثيرا كنا نفرح بالمزود، موضحا أن مجئ المسيح دليل على حب الله للإنسان فخدمتهم ومحبتهم تؤثر فينا.

واستطرد البابا تواضروس الثاني، أن الحروب والصراعات فى فلسطين نتأثر بها كثيرا من أجل كل الضحايا والمصابين فما ذنبهم وماذا صنعوا من أجل كل هذه الدماء فكما يصرخ دم أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس فأطفال اليوم يصرخون أيضا، موضحا أن ما نراه هو ما فعلته الخطبة فى الإنسان جعل قلبه مظلما وعند مجئ المسيح تجدد الرجاء فى الحياة الأفضل

وقدم قداسة البابا خالص المحبة والتهنئة بالعيد لبطريرك والكنيسة الروم الأرثوذكس، قائلا عندما نزوركم يوم 25 يناير تكتمل فى قلوبنا أعيادنا فى 7 يناير ونصلى من أجل أن يعطيكم المسيح وافر الصحة والمحبة وأن تعملوا من أجل خدمته.