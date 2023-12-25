نائب بالشيوخ: مصر تحتل المركز الأول في إنتاج الأسماك بأفريقيا

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن مصر تحتل المركز الاول في انتاج الاسماك بقارة افريقيا كما انها تحتل المركز السادس او السابع علي المستوي العالمي وأضاف في كلمة له امام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر ان العجز في الاكتفاء الذاتي للاسماك يعود لعدد تعداد السكان مصر والذي يفوق 110 ملايين.

وقدم دعبس روشتة للحلول والتغلب علي نقص الانتاج والعمل علي زيادة الانتاج في مصر من خلال عدد من النقاط والذي حددها فيما المطالبة بالعمل بنشر الاقفاص السمكية والتي تتم علي الشواطئ وقال ان اليونان حققت طفرة كبيرة من الانتاج بسبب تلك الاقفاص وباتت رقم واحد في اروبا من حيث انتاج الاسماك والفضل يعود للاقفاص السمكية فلماذا لا ننقل تجربة اليونان وهي بلد صديق في هذا الام، وكذلك لابد من الحد من الصيد الجائر والذي ينتج من خلال ممارسة سيئة من الصيادين باستخدام ادوات صيد غير مطابقة للمواصفات وعلي راسها الشباك وغيرها من الامور الاخري وهو ما ينتج عنه صيد الزريعة في مهدها .

وقف الصيد من اول مايو وحتي نهاية يونيو وهي وقت زرع الزريعة ونشرها بالمجاري المائية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة الصرف الصحي بالمجاري المائية وكذلك الصرف الصناعي تؤثر بالسلب علي الانتاج من الأسماك.

مطالبة مركز حماية البحيرات بتفعيل دوره الرقابي وتسئل اين اجهزة التتبع الخاص بمراكب الصيد موضحا أن ما يحدث من الدولة المصرية في هذا الملف امر كبير وجهد عظيم وعلينا ان ننظر للامور الايجابية والعمل علي تعظيمها.

وثمن دعبس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الثروة السمكية وأنه أولى اهتماما بصناعة الاسماك وتجميدها و وجود مصانع لها من اجل النقل الامن للاسماك من اماكن الانتاج الي داخل السوق المصري .

