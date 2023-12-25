السوبر المصري.. بيراميدز يتوجه لملعب محمد بن زايد لمواجهة فيوتشر "صور"

غادر فريق نادي بيراميدز مقر إقامته في أبوظبي متوجها إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، على دعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.