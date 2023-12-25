حصاد 2023.. ميسى يبتعد بالكرة الذهبية عن رونالدو

شهد عام 2023 ابتعاد البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب نادي إنتر ميامى الأمريكى، بعدد التتويج بالكرة الذهبية عن غريمه التقليدى الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى.

انفرد الأسطورة الأرجنتينيه ليونيل ميسى بإحرازه الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته ليبتعد بصدارة قائمة الفائزين بها، بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً أصلاً عن لائحة المرشحين الـ30.



وتوج ميسي بهذه الجائزة بعدما نجح أخيراً في قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر، وكسر صيام الأرجنتين عن إحراز كأس العالم منذ 1986.



وسجل ميسى فى كأس العالم الأخيرة سبعة أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية ضد فرنسا، وعمل ثلاث تمريرات حاسمة، وحصد جائزة أفضل لاعب في العرس العالمي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان.

وكان يتنافس على تلك الجائزة، النجم النروجي بمانشستر سيتي إيرلينج هالاند، والفرنسى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ووصيف مونديال قطر وهدافه، اللذين حلا خلفه توالياً في التصويت على الجائزة.

