وكيل تعليم جنوب سيناء ورئيس الطور يشهدان حفل ختام الفصل الدراسي الأول

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الإثنين، حفل ختام الفصل الدراسي الأول، وتكريم المعلمين والمعلمات المتميزات بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، كما شهدا أيضا حفل مدرسة علي مبارك الابتدائية؛ لحصولها على شهادة الجودة والاعتماد.

جاء ذلك بحضور أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، والمهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس أمناء طور سيناء، ولفيف من أعضاء مجلس الأمناء.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلن حصول 5 مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وهم روضتا مدرسة علي مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتان لإدارة طور سيناء ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية التابعتان لإدارة شرم الشيخ ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة راس سدر.

وهنأ وكيل الوزارة إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها، مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المدارس بالمحافظة حيث بلغت اجمالي النسبة الحالية 13.5 % من اجمالي مدارس المحافظة البالغة 324 مدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع ، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة

من جانبه قدم وجيه حسين مدير إدارة الجودة بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعم سيادته، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول للهدف بما لا يقل عن نسبة 10% من إجمالي مدارس المحافظة كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس الحاصلة على الجودة وهيئتها وفرق العمل بها.

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