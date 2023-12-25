إحالة طالب متهم بقتل زميله بالوراق للجنايات

قررت جهات التحقيقات إحالة طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة هزار داخل محل بلاي ستيشن بالوراق للمحاكمة الجنائية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل محل بلاي ستيشن بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد صديقين داخل المحل المشار إليه تحولت وصلة هزار بينهما إلي مشادة كلامية ومشاجرة تعدي خلالها أحدهم على الآخر بسلاح أبيض سكين منهيا حياته طعنا.

وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.