فوز إعلام عين شمس بالمركز الثاني بمسابقة المبادرات المجتمعية

فازت كلية الإعلام جامعة عين شمس بالمركز الثانى بمسابقة المبادرات المجتمعية من إجمالى 39 فريق على مستوى الجامعةوذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، و سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدور فكرة المبادرة حول نشر الوعي بالثقافة الرياضية لتحقيق احدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ بالحصول على صحة جيدة لكل فرد.

وتشكل الفريق الفائز من أربعة طلاب هم كارين إبراهيم و شهد زاهر عبد العظيم و عمر عادل و عبدالرحمن أحمد.

وقد شاركت كلية الإعلام بعدد أربعة مجموعات لأفكار مبادرات مختلفة تهم المجتمع المصري.

وتتضمن أفكار المبادرات لفرق كلية الإعلام (التوعية بالثقافة الرياضية - منتجاتنا فخرنا التشجيع على استهلاك المنتج المصري - أهمية التعليم الصناعي - مشروع الصحة النفسية).