ندوة عن مخاطر إستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس صباح اليوم الندوة التثقيفية بعنوان " مخاطر إستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للإعلام الرقمي ".

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة. وتحت إشراف وتنظيم راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

ورحبت راندا كمال وكيل الكلية بالحضور وأشارت لأهمية موضوع الندوة لما له من تأثيرات ومخاطر علي الأطفال والمراهقين ويجب مراقبة أولياء الامور لأطفالهم و متابعتهم وتوعيتهم.

استهل مؤمن جبر الندوة بتعريف الحضور بمخاطر استخدام الأطفال للالعاب الالكترونية مما تسببه من مشاكل صحية او مشاكل فى الدراسة وتجعلهم منفصلين إجتماعياً.

كما أوضحت أضرار استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي و التأثيرات الإيجابية والسلبية للالعاب الالكترونية.

وفى الختام اضافت بعض التوصيات المجتمعية مثل الرقابة الأسرية فى ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية - الرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والاخلاقية فى أبناءنا - الاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفياً و مهارياً.