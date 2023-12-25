تعرف على مواعيد غلق دير سانت كاترين في 2024

نشر دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، التابع للكنيسة البيزنطية، مواعيد غلقه خلال عام 2024، حيث يمتنع الدير عن استقبال الزوار يوم الأحد طوال العام، فيما تمتد الزيارة من الساعة 8:45 حتى 11:30 صباحًا، وكل يوم جمعة يفتح الدير أمام زواره من 10:45 إلى 11:30 صباحًا.

ويقفل الدير أبوابه خلال شهر يناير 2024 أيام 6، 18، 19، 27، وفى فبراير يمتنع عن استقبال الزوار يوم الخميس 15 فبراير وفى مارس خلال أيام 18 ، و19، و20.

كما يغلق الدير أبوابه فى شهر أبريل يوم السبت الموافق 27، وفي شهر مايو يغلق الدير أيام 1، و2 ، و3، و4، و6، و8.

وفى يونيو يمتنع الدير عن استقبال زواره خلال يوم الخميس الموافق 13، والإثنين الموافق 24، وفى يوليو خلال يوم الجمعة الموافق 12، وفى أغسطس يومى 19 و28.

كما يغلق أبوابه يومي 21، و27 سبتمبر الزوار، فيما يفتح الدير أبوابه خلال أكتوبر ليعود ويغلقها فى 14 نوفمبر، وفى ديسمبر يمتنع عن استقبال الزوار خلال أيام 4 و،6، و7، و9 .

كان دير سانت كاترين قد احتفل بذكرى استشهاد القديسة كاترين، الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، واستمر لمدة ثلاثة أيام وسط أجواء روحانية شهدها المئات من مختلف الجنسيات؛ تخليدًا لذكراها وسيرتها وتيمنًا واقتداءً بها في الحياة الروحية، وتعد القديسة" كاترين" بالنسبة للكنيسة في المرتبة الثانية في مصاف القديسات بعد السيدة العذراء.

وبدأ رهبان الدير الاحتفال بذكرى استشهاد القديسة "كاترين" بصلاة القداس، وتعالت أصوات الأجراس، وسط أجواء روحانية حفت المصلين، وفي نهاية القداس أخرج رهبان الدير جسد القديسة سانت كاترين لرؤيتها وأخذ البركة، وهذا التقليد يقومون به مرة واحدة في السنة وهو في عيد استشهادها، تلته زفة رفاتها حول الكنيسة الكبيرة، ثم قام المصلون بالتبرك بتقبيل هذه الرفات، وجرى الطواف بالجسد حول الكنيسة بداخل سور الدير ودخولها مرة أخرى داخل الكنيسة، وسط أجواء روحانية، شارك فيها كل آباء الدير.

القديسة كاترين مصرية ولدت بمدينة الإسكندرية، واعتنقت الدين المسيحي، وكانت تعرف بأنها جميلة جدًا، وأنها درست الفلسفة والبلاغة والشعر والعلوم الطبيعية واللغات، وكل ذلك وعمرها لم يتجاوز العشرين عامًا، وتعرضت للاضطهاد والتعذيب هي ومئات المسيحيين، حيث جرى تقطيع جسدها إلى أجزاء، وجرى اكتشاف جسدها أعلى قمة جبل في جنوب سيناء، ولذلك سمى دير سانت كاترين على اسمها.