أحمد فرحات في حوار لـ"البوابة نيوز": الرئيس السيسي يدرك حجم التحديات ومصر هتعبر أزمتها.. وإصابتي بالغدة النخامية جعلتني أجسد دور الطفل بالسينما لمدة 10 سنوات

كان الجميع يتخطفه ويدلله، برلنتي عبدالحميد تجلسه على رجليها وصباح تضع البونبوني في فمه وشكري سرحان يعلمه وإسماعيل ياسين يصاحبه وعبد الحليم يقربه وعبد المنعم إبراهيم يعشقه.. وكان تيمية نجاح أي عمل فالجميع كان يتفاءل به.

يعتبر الفنان أحمد فرحات أشهر من قدم دور الطفل في تاريخ السينما المصرية وبجدارة في عدد من الأعمال السينمائية مع عمالقة الزمن الجميل، وحصل على لقب "الطفل المعجزة"، حيث إنه اشتهر بجملة "بابا انت يا حبيبي" في فيلم إشاعة حب مع الفنان عمر الشريف والفنانة هند رستم وآخرين، بدأ فرحات مسيرته الفنية في سن صغير بعد ما اكتشفه المخرج الكبير صلاح أبو سيف و منحه دور الطفل اليتيم مرزوق في فيلم "مجرم في إجازة"، ونجح في تقديم دورًا مذهلًا وعُرف بجسمه الصغير وجاذبيته وشقاوته التي لا مثيل لها، وسرعان ما أصبح نجمًا صاعدًا في عالم السينما المصرية، قبل أن يعتزل الفن عقب نكسة مايو عام 1967.

كشف الفنان القدير أحمد فرحات عن حالته الصحية بعد إصابته بجلطة، ورسالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2024، وكيف كانت بدايته الفنية في حوار خاص لـ"البوابة نيوز".

الفنان أحمد فرحات

1- في بداية حدثينا، كيف كانت بدايتك الفنية ؟

كانت بدايتي الفنية في سن مبكر، قدمت عرض مسرحي على مسرح المدرسة ، بعنوان "العاقبة"، وشاهده أحد العاملين بالسينما، وفي ذلك الوقت كان المخرج صلاح أبو سيف يبحث عن طفل في نفس السن، ليأخذ دور هام في فيلم "مجرم في إجازة" سنة 1958 مع فريد شوقي، صباح، عماد حمدي، من تأليف نجيب محفوظ.

وناقش فيلم "مجرم في إجازة" قصة شخصية محامي يحاول أن يدرك ما هى أسباب اﻹجرام، وهل هو أمر متوارث أم نتيجة للنشأة والبيئة، ويأتي المحامي بمجرم ويقرر أن يعامله معاملة حسنة ويهيئ له كل الظروف المناسبة.

2- قدمت عدد من الأعمال الفنية المؤثرة والناجحة، ما هي الأقرب إلى قلبك وتعتبرها علامة مميزة ومضيئة في تاريخك الفني؟

أكثر الأعمال الفنية الأقرب إلى قلبي واعتز بها كثيرًا فيلم "سر طاقية الإخفاء"، علامة مضيئة في تاريخي الفني لأنه مازال حتى وقتنا هذا يصنف أكثر الأفلام الكوميدية ويحظى بإعجاب المشاهدين إلى اليوم.

أُعجبت كثيرًا بورق العمل الذي كتب عام 1960، ولم تكن هناك تكنولوجيا في تلك الفترة، وكان فريق العمل أسرة كاملة ومتكاملة وكان هناك حالة من الحب والإبداع كانت تجمع بين الفنانين في تلك الفترة، وهذا الزمن من الفن الجميل لا يمكن تعويضه.

3- تعاونت مع نجوم العصر الذهبي مثل عبدالحليم حافظ، هند رستم، عبدالمنعم إبراهيم، برلنتي عبدالحميد وآخرين، ماذا تحب أن تقول لهم ؟ وما المواقف التي أثرت في حياتك المهنية ؟

عبدالحليم حافظ كان من الأذكياء والعظماء، كنت أتحدث معه في أشياء كثيرة لها علاقة بحياتي المهنية والشخصية، وكان دائم النصيحة، تعاونت مع حليم في فيلم "معبودة الجماهير وشارع الحب" وأجري كان 20 جنيها ولكن كان المكسب الأغاني كانت من ألحان الموسيقار العبقري محمد عبدالوهاب.

اعتبر نفسي من المحظوظين لأنني تعاونت مع صباح، هند رستم، شادية، برلنتي عبدالحميد، إسماعيل يس، عبدالمنعم إبراهيم، زهرة العلا، يوسف وهبى، عمر الشريف أسماء كثيرة فخور بالتعامل معهم.

أحمد فرحات مع عبدالمنعم إبراهيم

4- ترى إصابتك بالغدة النخامية نعمة أم نقمة ؟ ولماذا ؟

إصابتي بالغدة النخامية نعمة وليست نقمة، لأنها جعلتني أجسد دور الطفل في السينما المصرية لمدة 10 سنوات، ساعدتني كثيرًا على تقديم أدوار كوميدية والارتجال على خشبة المسرح وابتكار نكتة مثل ما حدث في فيلم "إشاعة حب" وافيه "بابا انت يا حبيبي" العالق في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا لذلك حققت نجاحًا كبيرًا.

5- بعد تعرضك الفترة الأخيرة لجلطة.. ماذا حدث ؟ وكيف أصبحت حالاتك الصحية الآن ؟

لم أشعر بأي أعراض جلطة، وكنت في لقاء تلفزيوني، نمت وصحيت، لقيت عندي جلطة، من كهرباء زيادة في المخ أدت إلى حدوث ذلك، وكانت من أعراضها غير قادر على الوقوف على قدمي أو أن استخدم يدي، فعلمت أنها أعراض جلطة، وهو كان متوقع الأمر، وحينما انتقلت إلى المستشفى والفحوصات علموا أن لدي جلطة أثرت على المخ، وأنا الآن في حالة تحسن مستمر.

6- رسالة الفنان أحمد فرحات إلى الشعب الفلسطيني بعد الهجمات الأخيرة على يد جيش الاحتلال ؟

اللسان عاجز تمامًا عن الكلام على الشعب الفلسطيني لما يتعرض له في الفترة الأخيرة على يد جيش الاحتلال، ولكن رسالتي هي ربنا يحمي شعب فلسطين وينصرهم، ربنا يصبركم وينصركم وترجعوا لبيوتكم وارضكم.

7- في الختام، يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديات اقتصادية وإقليمية عديدة، ما رسالتك له ؟ وما طلب أحمد فرحات منه؟

الرئيس السيسي يدرك حجم التحديات التي نواجهها وهو أهل برئاسة مصر، ومصر هتعبر أزمتها، أتمنى الإهتمام بالمشهد الترفيهي لأن مصر طول عمرها لها الريادة في الفن، يجب أن يكون في اهتمام بالقوى الناعمة عن طريقة كثرة الحفلات والمسارح والمهرجانات الفنية ومهرجانات التسوق وغيرها.