مهرجان "إن كلاسيكا" للموسيقى يوفر تجارب مميزة خلال موسم الأعياد

تستضيف إمارة “دبي” بالإمارات العربية المتحدة مجموعة من الفعاليات الرائدة في الشرق الأوسط، حيث ستنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى خلال الفترة من 1 و15 فبراير 2024 في دبي أوبرا.

ويشتهر المهرجان السنوي باستضافة باقة من العروض الموسيقية الكلاسيكية عالمية المستوى التي توفر لعشاق الموسيقى تجارب مميزة على مدار أكثر من أسبوعين وسط أجواء استثنائية لا تُنسى.

وتشهد دورة 2024 من المهرجان مشاركة 17 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفي الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارك بوشكوف (بلجيكا)، وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية/ ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، بالإضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، بمن فيهم فاضل ساي (تركيا)، ويول أوم سون (كوريا الجنوبية)، ويينكون سانوو (كوريا الجنوبية)، وبهزود عبد الرحيموف (أوزبكستان)، وزي زي (هونج كونج/ الولايات المتحدة الأمريكية)، وإنريكو بيس (إيطاليا)، وفرانك برالي (فرنسا)؛ وعازفي التشيلو كاميل توماس (فرنسا/بلجيكا) وألكسندر تشاوشيان (أرمينيا/المملكة المتحدة).

كما يشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، بمن فيهم إيفيند غولبيرغ يانسن، وأنو تالي، وجون وارنر، ونبيل شحادة، وكريستوف بوبن، ولوكاس ماسياس، وسيرجي سمباتيان، وماريوس بابادوبولوس.

وتضم دورة 2024 أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية من تأليف برامز وتشايكوفسكي، بالإضافة إلى المقطوعات المعاصرة من إبداع المؤلف المقيم أليكسي شور. وسيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين، بمن فيهم بيتهوفن، وسان سانس، وبروخ، وإلجار، وسميتانا، بالإضافة إلى موزارت، وشومان، ومندلسون، ودفورجاك، وروسيني، وغيرهم. وتقدم الفعالية المميزة لزوارها فرصة الاستمتاع بتجربة ثقافية غنية، وتتيح لهم مشاهدة أجمل العروض من العازفين المنفردين والفرق الموسيقية بقيادة أشهر قادة الأوركسترا.

ويُعد مهرجان “إن كلاسيكا الدولي للموسيقى” هو فرصة استثنائية لعشاق الكلاسيكية.