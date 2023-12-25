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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 47 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58000  طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال  السفينة دليلة بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة GENCO PICARDY قادمة من الهند  والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة DIVA وعلي متنها 47000 طن فوسفات إلى الصين وثلاث سفن وهي امل ، دليلة  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1910 أطنان بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1435 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا