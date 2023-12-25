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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

النائب عبدالوهاب
النائب عبدالوهاب خليل
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تقدم النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد، والذي يحمل اسم "JN.1".

وقال "خليل"، إن حالة من القلق سادت لدى المواطنين بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "JN.1"، والتي أكدت أن هذا المتحور سريع الانتشار؛ وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المتحور، ويكون ذلك من خلال دراسته وتحديد خطورته ومدى انتشاره.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هذا التوقيت يعد موسمًا لانتشار الفيروسات بجميع أنواعها، لذا من المهم الانتباه لهذا المتحور الذي وصف بأنه سريع الانتشار لتجنب أي مشكلات قد تحدث، لافتًا إلى أنه بحسب ما تم إعلانه فإن متحور "JN.1" يمكنه أن يصيب أي شخص، ولكن تظل هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار "خليل" إلى أن هناك طرقًا للوقاية والحفاظ على النفس من الفيروسات التي تنشط في مثل هذا التوقيت، ولعل أبرزها فيروس "JN.1"، ويكون ذلك من خلال الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، غسل اليدين جيدًا، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المتحور.   

النائب عبدالوهاب خليل مجلس النواب الحكومة متحور فيروس كورونا الجديد