إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صافرات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي بسماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المستعرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي مُتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وتقصف قوات الاحتلال -برًا وبحرًا وجوًا- مناطق مُتفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.