جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بإدفو وأسوان وكوم أمبو والسباعية وأبو سمبل السياحي

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك رفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة .

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالمظهر الحضارى مع الحفاظ على أملاك الدولة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعد بقريتى الطوناب والرمادى بإجمالى مساحة 471 م2، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة فورية بمساحة 400 م2 بنطاق حى جنوب بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء آدم رئيس الحى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 537.5 م2 بنطاق قرية الكفور ، وناحية سبيل العرب بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال إزالة الحشائش بالمجرى النهرى ضمن خطة وزارة الرى ممثلة في إدارة حماية النيل لتسهيل حركة العبارات واللنشات ، كما تم قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الشيخ طلحة ، لتسهيل الحركة المرورية للمركبات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال كنس الشوارع ورشها بالمياه ، مع جرد الأتربة وتهذيب الأشجار بالمدينة وضواحيها .

IMG-20231225-WA0004

IMG-20231225-WA0008

IMG-20231225-WA0006

IMG-20231225-WA0005

IMG-20231225-WA0002

IMG-20231225-WA0003

IMG-20231225-WA0007

IMG-20231225-WA0009