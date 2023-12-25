"اقتصادية النواب": جهود مصرية قوية لوقف الحرب فى غزة وحل الدولتين

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تقوم بدور عظيم فى القضية الفلسطينية، بداية من المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدماء في غزة، والعمل الجاد مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين، والتأكيد على أن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان الدولة المصرية قيادة وشعبا حريصة على وقف الحرب فى غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية التى لا تنقطع على مدار الفترة الأخيرة وعلى مر التاريخ، وهناك توجهات مصرية فى كافة الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطينى سياسيا وانسانيا، معتبرا قرار مجلس الأمن برقم 2272 والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، انتصار لجهود مصر الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الحرب فى قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل بمنطقة صراعات، ومن ثم على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حزمة بشأن التصدى للحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.