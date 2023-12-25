حبس صاحب شركة توريدات عمومية بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.