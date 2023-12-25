وفاة والدة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي

توفيت صباح اليوم الاثنين، والدة حسام البدري، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلى، بعدما تعرضت لوعكة صحية في الأيام الماضية.

وسيتم تشييع الجنازة اليوم على أن يقام العزاء بعد غدا الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وكان حسام البدرى المدير الفني لفريق الزوراء العراقى إلى القاهرة للاطمئنان على والدته لإصابتها بوعكة صحية أدت لدخولها العناية المركزة.

ونعى مجلس إدارة النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك الفقيدة، مقدماً خالص عزاء مجلس الإدارة وجميع قطاعات القلعة الحمراء للبدري فى وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.