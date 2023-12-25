غدا.. ندوة حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة “حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” وذلك غدا الثلاثاء في تمام السادسة الموافق ٢٦ ديسمبر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من خلال لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور أشرف جابر ، ويدير الندوة الدكتور عبدالله نور الدين مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية - عضو لجنة حماية الملكية الفكرية".

ويتحدث فيها كلا من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتور خالد عطية شريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية- مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا

الدكتورة فاطمة الزهراء عادل - مدير إدارة حماية المنافسة بمكتب الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية و المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا".