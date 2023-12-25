بالصور.. ظاهرة غريبة ونادرة تظهر في سماء بريطانيا

عندما يظهر شيء غير عادي في سماء بريطانيا، ينقسم الناس بين الدهشة والإعجاب، هذا ما حدث مؤخراً عندما تم رصد سحب ناكريوسية، تلك الظاهرة السماوية النادرة التي تبدو وكأنها لوحة فنية في السماء.

أظهرت السماء في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة هذا الأسبوع شكلاً غريبًا وجميلًا للغاية، حيث تم تصوير تكوينات فضولية تشبه الأقراص الرقيقة، وتشكلت هذه السحب من جزيئات جليدية صغيرة تبعثرت فيها الضوء، مما خلق مظهراً لامعاً ومميزاً.

عادةً ما تُرى هذه السحب في المناطق القطبية مثل النرويج وأنتاركتيكا، ولكن هذا الأسبوع كان استثنائياً حيث تمت مشاهدتها في أنحاء متفرقة من بريطانيا، بما في ذلك مناطق كتلك في تيسايد ويوركشاير وحتى كنت.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الكثيرون صوراً ومقاطع فيديو لهذه الظاهرة الفريدة. واصفين السماء بألوانها الزاهية على أنها "فن ساحر" أو "غريبة بصورة لا تصدق". لم يكن الاستمتاع بهذا المنظر مقتصرًا على شمال إنجلترا فقط، بل وصلت هذه السحب النادرة حتى جنوب إنجلترا في كنت.

تعتبر هذه السحب الناكريوسية ظاهرة نادرة تتشكل في الطبقة الجوية السفلية من الستراتوسفير عندما يكون الشمس قريبة من الأفق. تتميز بأنها أقراص رقيقة تعكس الضوء بشكل مختلف نتيجة لجزيئات الجليد الصغيرة التي تكونها.

على الرغم من أن معظم السحب تتشكل في الطبقات الأدنى من الغلاف الجوي، تتشكل السحب الناكريوسية في الطبقة الأعلى منه، مما يجعلها تضيء بشكل ساطع مع غروب الشمس أو قبل طلوعها.

بسبب احتمالية رؤيتها في المناطق ذات خطوط عرض عالية ودرجات حرارة منخفضة، فإنها تُشار إليها غالبًا باسم "السحب الستراتوسفيرية القطبية"، وعادةً ما تُرى في المملكة المتحدة عندما يتم نزح الهواء البارد من المناطق القطبية ويتجمد مؤقتًا فوقها.

في نهاية المطاف، هذا المشهد الطبيعي النادر يذكّرنا بجمال وتنوع الظواهر الجوية التي قد تظهر في أجواءنا، مما يثير الدهشة والاهتمام لدى الناس ويجعلهم يتساءلون عن عجائب الطبيعة التي لا تنضب.