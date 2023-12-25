برلماني يطالب بمحاكمة المتاجرين فى قوت الشعب ومحتكرى السلع الاستراتيجية

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة اتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر والبصل.

وتساءل " مسعود " طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء الثلاثة قائلاً : ماهى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار ؟ وماهى الخطط والسياسات التى اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار مختلف السلع الاستراتيجية ؟ مطالباً بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب

وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة احالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الاسواق والاسعار ومواجهة محتكرى السلع الاستراتيجية

كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة بصفة عامة ومن وزير التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي التوسع فى اقامة العديد من المعارض السلعية فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء لبيع مختلف السلع باسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة