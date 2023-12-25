ارتفاع ضحايا زلزال الصين إلى 149 شخصا

ذكرت وسائل إعلام صينية، أنَّ أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصًا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

ويمتد مركز الزلزال بين إقليمي قانسو وتشينجهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان إقليم قانسو الأكثر تضررًا من الزلزال، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أنَّ أكثر من 200 ألف منزل دُمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصًا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر.