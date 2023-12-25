جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الشطرنج

نظم قسم الالعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

جاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي : حصول الطالب (احمد رجب احمد) كليه الخدمه الاجتماعيه على المركز الأول والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كليه العلوم على المركز الثالث.

فى حين جاءت نتيجة بطوله الطالبات كالتالى : فوز الطالبة (مورين ميلاد ) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول والطالبة (مارينا صبري) كلية الآداب بالمركز الثاني ، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث-

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.