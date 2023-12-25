ads
الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للدولة.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير فى نفس الاتجاه الذى يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

اللجنة الفنية العمران و البناء الاخضر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان