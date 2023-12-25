بالفيديو.. كثافات مرورية بشارع رمسيس وفتح كوبري 15 مايو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر، كما تظهر كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، والذي توجد عليه كثافات مرورية.

وأضافت "دينا" أن هناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي وصولا لكوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.

وتابعت، أن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات المتحركة لدى النزلات، أما محور 26 يوليو المتجه لـ6 أكتوبر يشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين توجد عليه كثافات مرورية معتادة قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك، بينما تم فتح كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بعد انتهاء الأعمال.

وأوضحت، أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات متفاوتة على طول الكورنيش لدى الإشارات، أما باق الشوارع الجانبية تشهد سيولة مرورية نسبية.