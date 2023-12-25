مطار العريش يستقبل 330 طائرة مساعدات فلسطينية منذ بداية العدوان على غزة

واصلت السلطات المصرية صباح اليوم الاثنين إعادة فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة وإدخال المساعدات الوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وشهد معبر رفح البري إدخال 119 شاحنة مساعدات فلسطينية لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني حتي مساء أمس الأحد و4 شاحنات وقود وغاز طهي طعام، كما استقبلت مصر أمس الأحد 24 جريح فلسطيني من ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وتم توجيههم للعلاج بمستشفي العريش العام.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، إن مطار العريش قد استقبل أمس 6 طائرات للمساعدات الفلسطينية وأن هناك طائرتين من قطر تحملان 34 طنا من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية، وطائرة من بلجيكا تحمل 46 طنا من المواد الطبية والغذائية، وطائرة من فرنسا تحمل 6 أطنان من الأدوية، وطائرة من العراق تحمل 13 طنا من الأغذية، وطائرة من الإمارات تحمل 10 أطنًان من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الإغاثية.

وأضاف زايد، أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي حتى الأمس بلغت 330 طائرة حملت على متنها أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة.

وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى ميناء رفح البري تباعا.