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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سقوط شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على غزة لليوم الـ80

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ 80، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل.

وقالت مصادر طبية وصحفية بالقطاع إن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت صباح اليوم غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مُستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، بعد المجزرة التي ارتكتبها الليلة الماضية في مخيم "المغازي".

وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات وأحزمة نارية عنيفة على مخيم البريج وشارع السكة بين المغازي والبريج.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة صباحا على خان يونس.. كما نفذت ثلاث غارات في المناطق الشمالية لمشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

واستشهد رجل جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنطقة صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة.. فيما قصفت مدفعية الاحتلال منزلًا في مخيم البريج، ومنزلًا آخر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة في محيط مفترق مرتجى بمنطقة معن شرقي خان يونس، الليلة الماضية إلى 33 شهيدًا منهم نساء وأطفال، ولا يزال 10 منهم تحت الأنقاض.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن طائرات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة متتالية بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، وحذر من ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء ولاسيما أن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

 

الاحتلال الإسرائيلي غزة