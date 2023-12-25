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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري للأبطال.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الأهلي
الأهلي
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال، في نظام البطولة الجديدة. 
واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على ااتشكيل الذي سيخوض به مباراته المرتقبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا والذي قد يشهد غياب عدد من اللاعبين الأساسيين خلال لقاء سيراميكا كليوباترا في ظل حالة الإجهاد التي يمر بها لاعبي الفريق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.
خط الوسط: مروان عطية  - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: كريم فؤاد - موديست - بيرسي تاو.

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