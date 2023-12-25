السوبر المصري.. حلم اللقب الأول يغازل بيراميدز من بوابة مودرن فيوتشر

يبدأ فريق بيراميدز حلم التتويج باللقب الأول في تاريخه عندما يواجه نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام بنظامه الجديد للمرة الأولى.

يدخل فريق بيراميدز مواجهة مودرن فيوتشر بدرافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة للمنافسة على اللقب الذي طال انتظاره كثيرا بعدما عجز الفريق السماوى عن الصعود لمنصة التتويج في السنوات الماضية.

ويتسلح بيراميدز بكتيبة من النجوم أصحاب الخبرات في الكرة المصرية بالإضافة للمحترفين.

ويتطلع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لقيادة الفريق السماوى للتتويج بالنسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر لحصد أول لقب في تاريخ النادي، وكسر لعنة خسارة الألقاب في النهائيات.