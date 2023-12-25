السوبر المصري الأهلي يتحدى سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد محمد بن زايد، في الإمارات، المباراة الحاسمة التي تجمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق للاحتفاظ بلقب السوبر ويخوض المواجهة بروح معنوية بعد حصده الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

في المقابل يتطلع فريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق في استغلال حالة الإرهاق التي يعاني منها الأهلي لخطف الفوز وااتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر للأبطال.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر المصري برصيد 13 مرة آخرها الموسم الماضي بالفوز على بيراميدز بهدف.

يذكر أن بطولة كأس السوبر للأبطال، تقام بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى، وهم الأهلي وبيراميدز إلى جانب مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا