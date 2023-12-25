ارتفاع الإصابة بالنوبات القلبية في موسم الأعياد

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 05:46 ص

أشارت دراسة سويدية إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال موسم الأعياد، وخاصة بين الذين يزيد عمرهم على 75 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الشرايين التاجية، أو مرض السكري.

وأضافت مؤسسة القلب الألمانية أنه يجب مراعاة الأعراض والإشارات عن القلب خلال الأعياد والعطلات، خاصة إذا كان المرء يعاني من أمراض سابقة.

وأشارت جميعة القلب الأمريكية إلى عدة عوامل تؤثر على صحة القلب خلال هذه الفترة من العام، حيث تعمل البرودة الشديدة على انقباض الأوعية الدموية، وزيادة الضغط على القلب، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد، خلال هذه الفترة.

وأضاف توماس فويغتلاندر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب الألمانية، أن في موسم الأعياد وبسبب غلق العيادات فإن الذين يعانون من مشاكل في القلب يطلبون المساعدة بشكل متأخر، ولذلك يتعين على الذين يعانون من أعراض تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى على الفور.

وتشتمل الأعراض، الشعور بألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، والإحساس بضغط وحرقان في الصدر، وغالبا ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بالغثيان، والقيء، وآلام في الجزء العلوي من البطن.

ونصح الطبيب الألماني المرضى بالقلب بحماية أنفسهم خلال الأعياد، والالتزام بالروتين المعتاد وتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب، والاعتدال في عادات الطعام والشراب.