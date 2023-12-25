4 خطوات لإزالة بقع الصلصال من الملابس والمفروشات

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 05:45 ص

علي الرغم من أن لعبة الصلصال توفر المتعة الآمنة للأطفال إلا أنها قد تسبب مشكلة عند الأمهات عند التصاقها بالملابس، ولإزالة بقع ذلك الصلصال من الملابس أو المفروشات اتبعي هذه التعليمات وفقًا لموقع "thespruce".

1- اتركي الصلصال يجف قبل إزالته

يجب عليكِ ترك الصلصال حتى يجف ويصبح صلبا تمامًا، استخدمي الجزء الخلفي من سكين الزبدة لإزالة قطع الصلصال الكبيرة، ثم استخدمي فرشاة الأسنان لإزالة القطع الصغيرة وكوني حذرة من أن يؤدي السكين إلى تلف الملابس.

2- نقع الملابس في الماء والصابون

على الرغم من قيام سكينة الزبدة وفرشاة الأسنان بإزالة كم كبير من الصلصال إلا أنه من الممكن أن تبقى قطع صغيرة من الصلصال بين خيوط القماش، لذلك يتم نقع الملابس في وعاء من الماء البارد مع قطرات صغيرة من صابون الأطباق، ثم يتم فرك البقعة تحت الماء بلطف واتركيها لمدة 20 دقيقة.

3- فحص بقعة الصلصال

يتم إخراج قطعة الملابس من الوعاء وعصرها من الماء برفق، فإذا وجدتِ بقعة باقية من لون الصلصال ارتدي قفازات مطاطية ورشي ملعقة صغيرة من منظف الغسيل مباشرة على البقعة، ويتم فرك المحلول على القماش ثم يتم تركه لمدة خمس دقائق.

4- غسل قطعة الملابس

يجب عليكِ غسل قطعة الملابس بشكل منتظم حتى يتم إزالة الصلصال بشكل نهائي، ضعي قطعة الملابس في الغسالة واغسليها، تأكدي بعد الغسيل بإزالة البقعة فإذا وجدتيها لاتزال باقية ضعي قطعة الملابس في وعاء من خل التنظيف لمدة 20 دقيقة وقومي بإرجاعها إلى الغسالة مره أخرى قبل إرسالها إلى المجفف.